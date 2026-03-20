19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
0-1
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
2-1
19 Mart
Rakow-Fiorentina
1-2
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
1-0
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
1-1
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
1-2
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
0-4
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
1-5
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
0-2
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
1-2UZS
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
0-2
19 Mart
Aston Villa-Lille
2-0
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
4-0
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
2-0
19 Mart
Roma-Bologna
3-4UZS
19 Mart
Freiburg-Genk
5-1
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
2-0

Yüksel Yıldırım: "Türkiye'nin son samurayı gibi elendik"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Vallecano maçı sonrası "Bu takım, Türkiye'nin 'son samuray'ı gibi elenen takımı oldu ama yenerek elendik. Bizi mutlu eden en azından yenilmedik, yendik" dedi.

calendar 20 Mart 2026 01:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yıldırım, maçın ardından yaptığı açıklamada, futbolcuları tebrik ederek, "Bu arife günü bize bir bayram yaşattılar ama yetmedi. Turu Samsun'da kaybettik gibiydik. Buraya büyük umutlarla geldik. Bir mucize yaratalım istedik ama maalesef hakeme takıldık burada da. İnanılmaz kötü bir yönetim yaptı hakem. İnanamıyorum gösterdiği sarı kartlar, bize çalmadığı, fauller, ataklarımız kesildi. Yani çıldırttı bizi tribünde." diye konuştu.

Maçta futbol şansının yanlarında olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Ama bizim gücümüz bu kadardı. Bugün yani Rayo Vallecano'yu daha farklı yenebilirdik. Birazcık futbol şansı olsaydı. Son devre arasına girerken Marius'un şutu direği sıyırdı. O içeri girse belki bugün başka şeyler konuşuyorduk. Uzatmalara gidip ya da direkt eleyebilirdik. Çok istedik gerçekten." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Thorsten Fink ile maç öncesi konuştuklarını anlatan Yıldırım, "Hoca, 'Takım, çocuklar istekli, herkes gerekeni yapacak.' dedi. 'Biz bu turu burada kolay kolay vermeyeceğiz.' dedik. Hakikaten de öyle oldu. Üzülüyorum yani bizim Avrupa tecrübemiz fazla yok. Bu takım Türkiye'nin 'son samuray'ı gibi elenen takımı oldu ama yenerek elendik. Bizi mutlu eden en azından yenilmedik, yendik. Şanslar da yakaladık ama bazen olmuyor. Çok istedik." şeklinde konuştu.

Lige ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçlara odaklanacaklarının altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Artık önümüze bakacağız. Önümüzde lig ve kupa var. Ligde hedefimiz ilk beş diye çıkmıştık. Şu an 7'nciyiz, kovalacağız. 8 tane oynanmamış maçımız var. Kupada da ciddi bir Trabzon maçımız var. Evimizde inşallah o maçı alırız. Galatasaray-Gençlerbirliği maçının galibiyle oynayacağız. Artık hayırlısı bakalım. Avrupa'ya gitmeyi bir adet haline getirmek istiyoruz. Samsunspor artık gerçekten hak ediyor."

 

 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
