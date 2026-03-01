Real Betis sürprize izin vermedi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Real Betis ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.
Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadeleyi Real Betis, 1-0'ın rövanşında 4-0 kazanarak toplamda 4-1'lik skorla çeyrek finale kaldı.
Real Betis'i turu getiren golleri; 8. dakikada Aitor Ruibal, 45+1. dakikada Sofyan Amrabat, 53. dakikada Cucho Hernandez ve 63. dakikada Antony kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Panathiaikos turnuvaya veda ederken, Real Betis ise çeyrek finalde Braga'nın rakibi oldu.