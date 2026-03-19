Fiorentina, Ndour ile kabustan uyandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Rakow ile Fiorentina karşı karşıya geldi. ArcelorMittal Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Fiorentina 2-1'lik skorla kazandı.



Polonya ekibi Rakow, 46. dakikada Karol Struski ile öne geçti.



Fiorentina, 69. dakikada Cher Ndou ve 90+7. dakikada Marin Pongracic ile kazandı.



Her iki maçı da 2-1 kazanan Fiorentina, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.



