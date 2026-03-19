19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
0-1
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
2-1
19 Mart
Rakow-Fiorentina
1-2
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
1-0
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
1-1
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
1-290'
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
0-4
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
1-5
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
0-2
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
1-2UZS
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
0-2
19 Mart
Aston Villa-Lille
2-0
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
4-0
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
2-0
19 Mart
Roma-Bologna
3-3UZO
19 Mart
Freiburg-Genk
5-1
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
2-0

Volkan Demirel: ''Mağlup olduğumuz için üzgünüz''

Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, 1-0 kaybedilen Konyaspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Mart 2026 23:28 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 23:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, mağlubiyetten ötürü üzgün olduğunu söyledi.

Demirel, karşılaşmanın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, son 10 günde 3 karşılaşmanın 2'sini deplasmanda oynadıklarını anımsattı.

Bu süreçte takımının fiziksel mücadelesinden memnun olduğunu vurgulayan Demirel, Konya deplasmanında bayram öncesi taraftarlarını mutlu etmek hem de moral bulmak adına galibiyet hedeflediklerini ancak bunu başaramadıklarını aktardı.

Demirel, yeşil-beyazlıların ofansif bir kadroyla sahaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Arkada çok rahat pozisyona girebileceğimizi planlamıştık, ilk yarıda bunu yakaladık da ama çok net tercihler yapamadık. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik. İkinci yarıda da Konyaspor'un hem taraftar hem saha avantajıyla baskısına maruz kaldık. Duran toplardan pozisyonla hem golü buldular hem de pozisyon buldular. Buradan belki 1 puanla ayrılabilirdik. Mağlup olduğumuz için üzgünüm."

Bayram sonrası takımın Antalya'da kamp yapacağını aktaran Demirel, fiziksel ve taktiksel eksikleri gidererek daha iyi bir performans ortaya koymayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
