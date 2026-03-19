Beşiktaş, rakibini 5 maç sonra yendi

Kasımpaşa ile ligde oynadığı son 5 maçta galip gelemeyen Beşiktaş, 3 puan hasretine son verdi.
Geride kalan 5 maçta Kasımpaşa karşısında 3 yenilgi ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, son galibiyetini 2022-2023 sezonunda lacivert-beyazlıları 5-2 mağlup ederek elde etmişti.
2023-2024 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ise sahasında 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı. Ligin ilk yarısında Kasımpaşa deplasmanında oynanan müsabaka da 1-1 sona ermişti.
