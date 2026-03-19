Oh, 3 maç sonra fileleri havalandırdı

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, 3 maçlık aranın ardından gol sevinci yaşadı.
Siyah-beyaz formayla çıktığı ilk 3 lig maçında 3 gol atarak dikkatleri üstüne çeken Güney Koreli oyuncu, daha sonra görev aldığı 3 karşılaşmayı boş geçti.
Kocaelispor, Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarında takımına gol katkısı sunamayan Oh, 11. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında topu ağlara göndererek suskunluğuna son verdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol atan Oh, Beşiktaş formasıyla 5. golünü kaydetti.
Siyah-beyaz formayla çıktığı ilk 3 lig maçında 3 gol atarak dikkatleri üstüne çeken Güney Koreli oyuncu, daha sonra görev aldığı 3 karşılaşmayı boş geçti.
Kocaelispor, Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarında takımına gol katkısı sunamayan Oh, 11. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında topu ağlara göndererek suskunluğuna son verdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol atan Oh, Beşiktaş formasıyla 5. golünü kaydetti.