19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
0-0
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
2-1
19 Mart
Rakow-Fiorentina
1-2
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
1-0
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
0-1
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
0-1
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
0-1
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
1-3
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
0-2
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
1-2
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
0-2
19 Mart
Aston Villa-Lille
0-0
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
1-0
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
1-0
19 Mart
Roma-Bologna
0-1
19 Mart
Freiburg-Genk
5-1
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
2-0

Rayo Vallecano - Samsunspor: İlk 11'ler

Samsunspor, Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

calendar 19 Mart 2026 21:53
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Samsunspor.org
Rayo Vallecano - Samsunspor: İlk 11'ler
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya konuk olacak.

İspanya'nın başkentti Madrid'in Vallecas Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak maçı, Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, Rayo Vallecano ile sahasındaki son 16 turu ilk maçında sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Samsunspor'un çeyrek finale yükselebilmesi için 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor. İki farklı galibiyet durumunda maç uzatmaya gidecek.

Samsun ekibi, her türlü mağlubiyet ve beraberlik durumunda ise Avrupa kupasına veda edecek.

Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda yer alamayacak.

Tedavileri devam eden Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin de bu maçta forma giyemeyecek.

11'LER


Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria, Palazon, Ciss, Lopez, De Frutos, Alemao, Garcia

Samsunspor: Okan, Yunus Emre, Satka, Van Drongelen, Mendes, Makoumbou, Holse, Celil, Tomasson, Ndiaye, Mouandilmadji.

AVRUPA'DA 22. MAÇ

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya konuk olacak Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak.

Kırmızı-beyazlı takım, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano ile Madrid Vallecas Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalma başarısı gösteren Samsunspor, çeyrek finale kalabilmek için sahadan 3 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Samsun temsilcisi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

BU SEZON 12. AVRUPA MAÇI

Samsunspor, Avrupa kupalarında bu sezon 12. müsabakasını Rayo Vallecano karşısında oynayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Karadeniz ekibi, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında devam etti.

Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12. sırada tamamlayan Samsunspor, son 16 play-off etabındaki rakibi Shkendija'yı 1-0 ve 4-0'lık sonuçlarla yenerek eledi.

Konferans Ligi son 16 turunda eşleştiği Rayo Vallecano'ya sahasında 3-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, rövanş karşılaşmasına tur atlamak umudu ile çıkacak.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Samsunsporlu Marius Mouandilmadji, Konferans Ligi'nde gol krallığında 9 maçta 8 kez fileleri havalandırarak zirvede yer alıyor.

Mouandilmadji'yi 6 golle Lech Poznan'dan Mikael Ishak ile 5'er gollü diğer oyuncular Sven Mijnans, Nardin Mulahusejnovic ve Franko Kovacevic takip ediyor.

Karadeniz ekibinin Rayo Vallecano ile rövanş karşılaşmasında Marius Mouandilmadji ve Carlo Holse'nin takımlarının en önemli kozları olması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
