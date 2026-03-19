Nottingham, penaltılarla çeyrek finalde

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Midtjylland ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. MCH Arena'da oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda Nottingham Forest kazandı.



İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Nottingham Forest, 40. dakikada Nicolas Dominguez ile öne geçti. Ryan Yates, 52. dakikada farkı 2'ye çıkardı.



Midtjylland, 69. dakikada Erlic'in golüyle farkı 1'e indirdi ve toplam skorda eşitliği getirdi.



120 dakika sonunda toplam skorda eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.



Nottingham Forest, 3 penaltının tamamından faydalandı. Midtjylland ise Cho Gue-Sung, Aral Şimşir ve Edward Chilufya ile kullandığı 3 penaltının tamamını kaçırdı.



Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.



