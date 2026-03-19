19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
0-023'
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
2-1
19 Mart
Rakow-Fiorentina
1-2
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
1-0
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
0-124'
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
0-124'
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
0-125'
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
1-3120'
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
0-2
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
1-2UZS
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
0-2
19 Mart
Aston Villa-Lille
0-023'
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
1-025'
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
1-024'
19 Mart
Roma-Bologna
0-125'
19 Mart
Freiburg-Genk
5-1
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
2-0

Orkun Kökçü: "Hissediyordum, açıldım"

Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

calendar 19 Mart 2026 22:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, ligdeki Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi.

Milli futbolcu, "İlk yarıda oyuna hakimdik bence. İkinci yarı daha çok geriye çekildik. Sevmediğimiz bir şey. Bunu analiz etmeliyiz. 3 puan önemliydi. Milli araya güzel girdik. Milli takımlara odaklanma zamanı şimdi. Sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

Orkun Kökçü, formuyla ilgili, "Kışın kampta söylediğim gibi, hissediyordum, ilk golü attıktan sonra açılacaktım. Futbolda genelde öyle olur. İlk gol arayışında daha çok heyecanlanırsın, mantıksız şeyler yaparsın. Açıldım, daha rahat oynamaya başladım, performansım arttı. Böyle devam etmek istiyorum. Bu da çalışarak olacak tabii." dedi.

Siyah-beyazlı oyuncu, A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile oynayacağı maç için, "Romanya maçıyla ilgili milli takımdaki arkadaşlarımla konuştuk. Önemini biliyoruz. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Bunun için de milli takım hocamız bizi daha erken toparlamaya karar verdi, daha iyi hazırlanmak için. 1-2 güne kampa katılacağız. Çalışarak Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
