19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
0-1
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
2-1
19 Mart
Rakow-Fiorentina
1-2
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
1-0
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
1-1
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
1-2
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
0-4
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
1-5
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
0-2
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
1-2UZS
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
0-2
19 Mart
Aston Villa-Lille
2-0
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
4-0
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
2-0
19 Mart
Roma-Bologna
3-4UZS
19 Mart
Freiburg-Genk
5-1
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
2-0

Cherif Ndiaye: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Samsunspor forması giyen Cherif Ndiaye, Rayo Vallecano maçının ardından konuştu.

calendar 20 Mart 2026 01:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Golcü futbolcu, "Açıkçası elendiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Galibiyetle tarih yazmaya devam etmek istemiştik. Elimizden geleni yaptık ama futbol bu. Sonuç olarak elendik. Tüm odak noktamız Süper Lig ve Türkiye Kupası olacak. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Şu anda tam olarak ne diyeceğimi bilemiyorum." dedi.

Ndiaye, "Burada nasıl bir rakiple karşılaşacağımızı biliyorduk, rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. İlk maçta yaptığımız bireysel hatalarla ne yazık ki kaybetmiştik ama bugünkü performanstan dolayı takımımla gurur duyuyorum. Her şeyimizi ortaya koyduk. Galip geldik ama ne yazık ki elendik." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
