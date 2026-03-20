20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Spor federasyonlarından Ramazan Bayramı kutlaması

Spor federasyonları, Ramazan Bayramı'nı kutlamak amacıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayınladı.

calendar 20 Mart 2026 10:00
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Spor federasyonlarından Ramazan Bayramı kutlaması
Spor federasyonları, Ramazan Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu, huzurlu geçireceğiniz nice bayramlara. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Tenis Federasyonu ise "Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştiği Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor; bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz." mesajını paylaştı.

Türkiye Judo Federasyonu da şu mesajı yayımladı:

"Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Ramazan Bayramı'nın başta judo camiamız olmak üzere aziz milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Bayramın, kardeşlik duygularını güçlendirmesini, sevgi ve dayanışmanın artmasına vesile olmasını diliyor, tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz."

Türkiye Hentbol Federasyonu, kutlama mesajında, "Karşılıklı sevginin ve saygının pekiştiği, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram dileriz. Ramazan Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Diğer spor federasyonları da yayımladıkları mesajlarla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
