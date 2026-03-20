20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Deniz Öncü, Moto2'de Brezilya'da pistte

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2'de sezonun 2'inci yarışı için Brezilya'da piste çıkacak.

calendar 20 Mart 2026 13:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Deniz Öncü, Moto2'de Brezilya'da pistte
Milli motosikletçi Deniz Öncü, 2026 Moto2 Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışı için Brezilya'da piste çıkacak.
Brezilya'nın Goiania kentindeki 3,8 kilometrelik Autodromo Ayrton Senna Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış, 26 tur üzerinden düzenlenecek.

ELF Marc VDS Racing Team adına yarışan Deniz Öncü, 21 Mart Cumartesi günü TSİ 19.40'ta başlayacak birinci sıralama ve 20.05'te yapılacak ikinci sıralama seanslarında en iyi grid pozisyonu için mücadele edecek.

Yarış ise 22 Mart Pazar günü TSİ 19.15'te start alacak.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, sezonun ilk yarışı Tayland Grand Prix'sini 9. sırada bitirmişti.

Tayland'daki sezonun ilk yarışını, Liqui Moly Dynavolt Intact takımından İspanyol sürücü Manuel Gonzalez birinci tamamlamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
