Merkezefendi ligde TOFAŞ deplasmanında

Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybeden Merkezefendi Belediyesi Basket, 21 Mart Cumartesi günü Tofaş deplasmanında çıkış arayacak.
Bursa'da Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
Tekrar galibiyet serisi yakalamayı hedefleyen Denizli ekibi ligde geride kalan 22 maçta 8 galibiyet aldı. Tofaş'ın ise 10 galibiyeti bulunuyor.
Bursa'da Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
Tekrar galibiyet serisi yakalamayı hedefleyen Denizli ekibi ligde geride kalan 22 maçta 8 galibiyet aldı. Tofaş'ın ise 10 galibiyeti bulunuyor.