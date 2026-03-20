Fenerbahçe'de sakatlığının ardından Hollanda'da ameliyat olan Edson Alvarez, İstanbul'a geliyor.
Edson Alvarez'in tedavi süreci pozitif ilerliyor. Meksikalı oyuncu önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip takıma katılacak. Samandıra'da yapılacak bazı testlerin ardından saha çalışmalarına başlaması planlanıyor.
Domenico Tedesco, kalan haftalarda Alvarez'den faydalanmak istiyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 asist yaptı.
