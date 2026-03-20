Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rakibi Tenerife

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve Final Four kura çekimi, İspanya'daki Badalona Müzesi'nde gerçekleştirildi.



Son 16 turunda gruplarını lider tamamlayan AEK (Yunanistan), La Laguna Tenerife (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya) ve Unicaja (İspanya), seribaşı olarak kura çekimine girdi.



Grup ikincileri ALBA Berlin (Almanya), Asisa Joventut (İspanya), ERA Nymburk (Çekya) ile Galatasaray MCT Technic ise ikinci torbada yer aldı.



Galatasaray MCT Technic, çeyrek finalde La Laguna Tenerife ile eşleşti.



ÇEYREK FİNAL VE FİNAL FORU TARİHLERİ



Çeyrek finalde ilk müsabakalar, 31 Mart ve 1 Nisan'da oynanacak. İki galibiyet alan ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmelerde ilk maçlar, birinci torbada yer alan takımların sahasında oynanacak.



Final Four organizasyonu ise İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final'e kalması halinde Rytas Vilnius (Litvanya)-ERA Nymburk (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek.



Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:



Rytas Vilnius-ERA Nymburk



AEK-Asisa Joventut



La Laguna Tenerife-Galatasaray MCT Technic



Unicaja-ALBA Berlin



