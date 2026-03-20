Fred, Atletico Mineiro'yu istiyor!

Atletico Mineiro'nun ilgilendiği Fred, Brezilya temsilcisine transferini ciddi şekilde değerlendiriyor.

calendar 20 Mart 2026 15:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, transfer haberiyle gündeme geldi.

Bolavip'te yer alan habere göre, 33 yaşındaki futbolcuyu geride bıraktığımız ara transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Atletico Mineiro, deneyimli yıldıza ilgisini sürdürüyor.

TRANSFERİ DÜŞÜNÜYOR

Fred'e yakın kaynaklara dayandırılan bilgiye göre, deneyimli futbolcu, yaz transfer döneminde altyapısından yetiştiği Atletico Mineiro'ya dönmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Atletico Mineiro spor direktörü Paulo Bracks, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Fred ile görüşmelerimiz oldu. Gelmesini çok isterdim ve hala istiyorum ancak şu anda sözleşmesi devam ettiği için bu transferi gerçekleştiremiyoruz. Hem kulübümüzün hem de benim en büyük hayallerimden biri onu yeniden burada görmek. Kapımız kendisine sonuna kadar açık." demişti.

Öte yandan Fred ile Brezilya'dan Corinthians da ilgileniyor.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan Fred, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
