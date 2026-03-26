26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Ali Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç Tüpraş Stadyumu'nda

A Milli Takımımızın Romanya ile oynadığı kritik play-off yarı finalinde Ali Koç, oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte Tüpraş Stadyumu'nda tribündeki yerini aldı.

calendar 26 Mart 2026 20:25 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 20:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ali Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç Tüpraş Stadyumu'nda
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede tribünde dikkat çeken isimler yerini aldı.

Ali Koç, oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte Türkiye-Romanya karşılaşmasını statta takip etti.



Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco da tribünde yer aldı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
