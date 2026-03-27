Marius Sumudica: 'Türkiye terlemeden kazandı'

Türkiye'de farklı takımlarda görev yapan Marius Sumudica, Türkiye - Romanya maçı sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.



İşte Sumudica'nın açıklamaları:



"BEN HAKLI ÇIKTIM"



"Maalesef, bakın ben haklı çıktım. Tam tersi olmasını istedim ama olmadı. Her Romanyalı gibi ben de Dünya Kupası'na tekrar gitmeyi istiyordum ama maalesef mütevazı bir maç oldu. Neden derinden oyun kurmaya başladığımızı anlamıyorum. Bize ileri pres uyguluyorlardı. Oradan çıkmak için gerekli kaliteye sahip değildik. Orta saha yok gibiydi, çünkü defans oyuncularından pozisyonel hücum oyununa geçerek ilk üçte birlik alanı geçemiyorduk ve toplar orta sahaya ulaşmıyordu ve oyun kuramadığımızı gördüğümüzde, Birligea'ya uzun pas deniyorduk ama orada onlar kazanıyordu, daha uzundular.



Birligea'nın olağanüstü bir hava üstünlüğü yok, o bir pivot değil ve o zaman sahanın ortasında sıkışıyorduk. İkinci topları da kazanamadık, alanları açamadık ve derinden topu çıkardığımızda uygun bir oyun kuramadık; ya Dragușin ile uzun paslarla tıkanıyorduk, ya Burcă'da ya da Bancu'ya pas atmakta geç kalıyorduk ve hemen bloke ediliyorduk. Oyuncuların vücut dili ve pozisyonları bir sonraki çözümü göstermiyordu."



"TÜRKİYE ÇOK RAHATTI"



"Kriz ve alan sıkıntısı durumlarında, oyuncunun vücut dili bir sonraki hamleyi öngörebilecek şekilde olmalıdır. Topu aldığında nereye oynayacağını düşünmemelisin, nereye oynayacağını zaten biliyor olmalısın. Ve o anda oyuna akıcılık kazandıracak şekilde pozisyon almalısın. Biz bunu yapmadık. Bana Türkiye rahat görünüyordu. Terlemediler bile. Her zaman oyunu kontrol edeceklerini hissettiler. Man ve Mihăilă ile savunma yaparken ve arka hatta 6 kişi oynarken, öne çıkman çok zordur."



"HİÇBİR TAKIM 10 ATAKTAN 3 GOL ATAMAZ"



"Şu anda Romanya'dan herhangi bir takımı getirip 10'a 10 oynatıp kaleye 10 atak yapmalarını istesen; Romanya'daki herhangi bir takım... Craiova'dan son sıradaki takıma kadar, bir altyapı takımına karşı bile 10 ataktan 3 gol çıkarabileceklerini sanmıyorum. Rakip takımın tamamı rakip yarı sahadayken, sen atak oynamadan onları açmak çok zor."



"TÜRKİYE OYUNU KONTROL ETTİ"



"Sorun şu ki kötü oynadık. Ben her zaman oyunu kontrol eden bir Türkiye gördüm. Onlar 500 küsur pas yaptılar, siz ise 250. Onlardan yarı yarıya daha az. Otomatik olarak geri çekildiniz ve bunu tercih ettiniz. Her zaman Ferdi'ye dikkat çektim. O çok fazla hücuma çıkıyor, bir anda forvet pozisyonunda ortaya çıktı."



"3'LÜ SAVUNMA OLSA GOL YEMEZDİK"



"40 metrelik bir pas karşısında savunmanın ortasında böyle bir boşluk bırakmamalısın. Kulüp takımında Dragușin, Ghita, Bancu ve Screciu 3 merkez savunmacı olarak oynadıkları sürece, ben de 3 merkez savunmacıyla oynamayı tercih ederdim. 3 merkez savunmacıyla oynadığımızda o golde hiçbir zaman sorun yaşamazdık. Daha iyi oyun kurabilirdik, Bancu ve Ratiu ile hücuma çıkabilirdik, ki Ratiu bugün hayal kırıklığı yarattı. Çok rahat, bir pozisyonda ayaklarının arasından topu geçirmek istedi. Ratiu'da sorumluluk ve tutum eksikliği var, bana göre bugün yetersiz kaldı."



"RATIU'YA SERT ELEŞTİRİ"



"Bir play-off, bir final maçında böyle bir tavır sergileyemezsin. LaLiga'dan gelip, Barcelona'nın seni istediği söylenirken, böyle bir tavırla gelemezsin. Tavır eksikliği, Ratiu'dan bahsediyorum, tarif edilemez bir şeydi. Golde ise tam bir uyumsuzluk vardı. Man o oyuncuyu o bölgeye yönlendirdi, ardından Ratiu'nun markajında kimse yoktu. Tam bir senkronizasyon eksikliği. Bir bek, forvet pozisyonundan gol mü atacak!"



"DEĞİŞİKLİKLER GEÇ GELDİ"



"Yedek kulübesine de bakıyordum. Değişiklikler geç yapıldı. Tanase'nin oyuna girişini beğendim. Tanase, Stanciu. İyi oyuncular. Orta saha oyuncularımız rakip kaleye çok uzak oynadılar. Ianis, onu 6 numara pozisyonuna getirir misin? Vlad Dragomir 6 numara değil, Pafos'ta 10 numara oynuyor! Çok geride oynadılar! Her iki kanat da bek savunmacılarıyla birlikte çok geriye çekildi. Mecbur kaldılar. Onlar çok geriye çekildiler ve Man ile Mihaila'yı rakip kaleye 70 metre uzaklıkta oynatıp önde sadece Birligea'yı bıraktığında, pozisyonel bir atak bile yapamazsın. Kontrataklardan bahsetmiyorum bile çünkü oraya ulaşmaları çok zor."



"NEDEN RİSK ALMADIK?"



"Neden daha fazla risk almadığımızı anlamadım. Neden iki forvetle risk almadık? Aynı mevkiden oyuncular değişti. Neden 87. dakikada Birligea oyundan çıktı, oysa gol atmak zorundaydık?"



