26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
1-232'
26 Mart
Slovakya-Kosova
1-133'
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
0-030'
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
0-032'
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
0-031'
26 Mart
Ukrayna-İsveç
0-132'
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
0-032'
26 Mart
Brezilya-Fransa
0-013'

Arda Güler: "Ferdi ağabey ile devre arasında konuştuk"

A Milli Takım'da Arda Güler, Romanya maçı sonrası konuştu.

calendar 26 Mart 2026 22:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler, Romanya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"FERDİ AĞABEY İLE DEVRE ARASINDA KONUŞTUK"

Zorlu mücadeleden galibiyetle ayrıldıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden genç oyuncu, "Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da devam ettirip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk." dedi.

"TEK HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

Milli futbolcu, takımın tek hedefinin Dünya Kupası olduğunu vurguladı.

"Tek hedefimiz Dünya Kupası. 1 maç kaldı. Her şeyimizi verip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.