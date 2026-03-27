26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
2-2115'
26 Mart
Slovakya-Kosova
3-4
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
2-1
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
1-1114'
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
4-0
26 Mart
Ukrayna-İsveç
1-3
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
2-0
26 Mart
Brezilya-Fransa
1-2

Gheorghe Popescu: "Türklere fırsat verirseniz cezalandırır"

Romanya Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Gheorghe Popescu, Türkiye'ye 1-0 mağlup oldukları maçından sonra açıklamalarda bulundu.

calendar 27 Mart 2026 00:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Romanya'nın 1-0 mağlup olduğu maçtan sonra açıklamalarda bulunan Gheorghe Popescu, milli oyuncularımız ve Mircea Lucescu hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli oyuncularımız hakkında konuşan efsane futbolcu, "Açıkçası, Real, Juventus ve Inter'den oyuncuları olduğu için Türkiye'den farklı bir oyun bekliyordum. Türkiye beni olumlu yönde şaşırttı, ancak çekingen oynadılar; risk almadılar, kararlı bir tavır sergilemeden topu ceza sahası önüne pasladılar. Bu tür maçlara alışkın oyuncuları olmasına rağmen, ya bizden ya da maçın öneminden korkuyorlardı. Dünya Kupası'na gitme iddiamız için çok az şey yaptık. Final turnuvasına ulaşmak için sadece Kosova, Kıbrıs veya diğer üçüncü dünya takımlarını değil, iyi takımları da yenmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Gol için Popescu "Gol anını maç sırasında çok net göremedim, tekrarlar olmadan analiz etmek zor, ama bana Ratiu yeterince sıkı oynamadı gibi geldi. Belki Man da adamını marke etmeliydi. Man fedakarlık dolu bir oyun sergiledi, kanat oyuncusundan çok sağ bek gibi oynadı, orada iyi bloklar yaptı. Maalesef, bu bizim savunmamızda açılan az sayıdaki boşluklardan biriydi. Düzgün bir maç çıkardık, ancak Türk oyunculara boşluk verirseniz, onlar bir anı bekler ve sizi cezalandırır." dedi.

"ARDA GÜLER'İN KALİTESİ"

İki takım arasındaki farkı değerlendiren efsane futbolcu, "Arda Güler'in kalitesi ortaya çıktı. Yanlış pozisyon aldık ve bu maçın tarihi böyle yazıldı. Saklanmamalıyız, mesele yetenek. Milli takımımız geçmişte oldukça değerli bir takımdı. Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan, şampiyonluklar kazanan oyuncularımız vardı, tıpkı şu anki Türkiye milli takım oyuncuları gibi. Fark, yaklaşım ve performans açısından açıkça görülüyor. Bizim için sonuçlar bunun kanıtıdır." sözlerini söyledi.

"LUCESCU VARKEN OLMAZ"

Milli takım teknik direktörlüğü için Popescu, "Mircea Lucescu milli takımı yönettiği sürece başka bir teknik direktör hakkında konuşmaya cüret edemem. Ondan sonra yorum yapabiliriz, ama saygımdan dolayı şu anda bunu yapamam. Salı gününden sonra ne olacağı konusunda tartışmamız gerektiğini düşünmüyorum. "Beni çok üzen şey, Mircea'nın Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteremeden futbol dünyasından ayrılması, ki bunu hiç başaramadı. Onun temsil ettiği şeye bakılırsa, bu başarıyı hak etmişti. Belki sözleşmesini uzatır ama o milli takımın başında olduğu sürece yerine geçecek birinden bahsetmeye cüret edemem." ifadelerini kullandı.

Milli takımımız hakkında efsane futbolcu, "Tüm takımdan büyük beklentilerim vardı ama öncelikle yaklaşım konusunda... Türkiye bana çekingen bir izlenim verdi. Baskı yapmasını bekliyordum, ama top hakimiyetini bize bıraktılar. Maça iyi başladık ve benim hissettiğim şuydu: Türkiye agresif değildi." dedi.

