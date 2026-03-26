26 Mart
Türkiye-Romanya
1-061'
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Hagi ve Popescu Tüpraş Stadyumu'nda!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Türkiye-Romanya maçını Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu ve Adrian Ilie tribünden birlikte izledi.

26 Mart 2026 20:54
Haber: Sporx.com
A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya geldiği mücadele, Rumen futbolunun efsane isimlerini de tribünde buluşturdu.

Bir dönem Türkiye'de forma giyen Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu ile hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ta oynayan Adrian Ilie, karşılaşmayı tribünden birlikte takip etti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
