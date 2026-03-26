A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya maçından sonra basın toplantısında soruları yanıtladı.



Romanya karşısında 1-0 galip geldiğimiz maçtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Montella, Orkun Kökçü'nün maça yedek kulübesinde başlamasıyla ilgili soruya yanıt verdi.



Orkun'un ile arasındaki ilişkiye değinerek cevap veren Montella, "Orkun'u ne kadar çok sevdiğimi kendisi de biliyor. Saygımız sevgimiz çok güzel aramızda. Kendisinin formda olduğunu biliyordum. Çok zorlandım bu kadro seçiminde. Pragmatik düşünmem gerekirse kendi konfor alanım için değil takım için çalışıyorum. İsmail gibi özellikleri barındıran bir futbolcuya ihtiyacımız vardı bu maçta. Bu seçimi yaparken zorlandık. İstatistikleri, formda olduğunu biliyorum. Ben takımın iyiliğini düşünüyorum. En iyisi ne olabilir, onu uygulamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.