26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
2-2112'
26 Mart
Slovakya-Kosova
3-4
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
2-1
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
1-1111'
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
4-0
26 Mart
Ukrayna-İsveç
1-3
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
2-0
26 Mart
Brezilya-Fransa
1-2

Montella: "Orkun'u ne kadar çok sevdiğimi kendisi de biliyor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya maçı sonrasında gerçekleştirelen basın toplantısında soruları yanıtladı.

calendar 26 Mart 2026 23:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya maçından sonra basın toplantısında soruları yanıtladı.

Romanya karşısında 1-0 galip geldiğimiz maçtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Montella, Orkun Kökçü'nün maça yedek kulübesinde başlamasıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Orkun'un ile arasındaki ilişkiye değinerek cevap veren Montella, "Orkun'u ne kadar çok sevdiğimi kendisi de biliyor. Saygımız sevgimiz çok güzel aramızda. Kendisinin formda olduğunu biliyordum. Çok zorlandım bu kadro seçiminde. Pragmatik düşünmem gerekirse kendi konfor alanım için değil takım için çalışıyorum. İsmail gibi özellikleri barındıran bir futbolcuya ihtiyacımız vardı bu maçta. Bu seçimi yaparken zorlandık. İstatistikleri, formda olduğunu biliyorum. Ben takımın iyiliğini düşünüyorum. En iyisi ne olabilir, onu uygulamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
