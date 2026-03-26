Milli Takım golünde Arda Güler'in ailesi coştu!

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya'yı Dolmabahçe'de 1-0 mağlup etti ve adını play-off finaline yazdırdı. A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Bu golün asistini ise Arda Güler yaptı. Milliler, play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek.





Arda gönderdi, Ferdi attı!





Ay-yıldızlılar, 53. dakikada harika bir golle öne geçti. Arda Güler'in sağ kanattan ceza sahası içerisine yolladığı uzun pasta, kendisini boşa çıkaran Ferdi Kadıoğlu, topla buluşur buluşmaz kaleciyi avlayarak takımını öne geçirdi.





Arda'nın ailesinin büyük sevinci gündem oldu





Karşılaşmayı tribünden takip eden Arda Güler'in ailesi, oğullarının muhteşem asistiyle gelen gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı. O anları kayda alan Güler ailesinin görüntüleri kısa süre içerisinde sosyal medyada dikkat çekti.



