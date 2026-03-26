26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
1-232'
26 Mart
Slovakya-Kosova
1-133'
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
0-030'
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
0-032'
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
0-031'
26 Mart
Ukrayna-İsveç
0-132'
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
0-032'
26 Mart
Brezilya-Fransa
0-013'

Milli Takım golünde Arda Güler'in ailesi coştu!

A Millilerimizin Romanya'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Ferdi Kadıoğlu'nun golünde asisti yapan Arda Güler'in ailesinin sevinci sosyal medyada gündem oldu.

26 Mart 2026 22:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Milli Takım golünde Arda Güler'in ailesi coştu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya'yı Dolmabahçe'de 1-0 mağlup etti ve adını play-off finaline yazdırdı. A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Bu golün asistini ise Arda Güler yaptı. Milliler, play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Arda gönderdi, Ferdi attı!

Ay-yıldızlılar, 53. dakikada harika bir golle öne geçti. Arda Güler'in sağ kanattan ceza sahası içerisine yolladığı uzun pasta, kendisini boşa çıkaran Ferdi Kadıoğlu, topla buluşur buluşmaz kaleciyi avlayarak takımını öne geçirdi.

Arda'nın ailesinin büyük sevinci gündem oldu

Karşılaşmayı tribünden takip eden Arda Güler'in ailesi, oğullarının muhteşem asistiyle gelen gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı. O anları kayda alan Güler ailesinin görüntüleri kısa süre içerisinde sosyal medyada dikkat çekti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.