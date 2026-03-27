Andrei Radu: 'Tarih böyle olsun istedi'

Romanya Milli Takım kalecisi Andrei Radu, Türkiye maçından sonra açıklamalarda bulundu.



Andrei Radu, Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası Elemeleri'ne veda ettikleri mücadelenin sonrasında konuştu.

Yenilginin sebebi hakkında Radu, "Maçın başında hislerimiz olumluydu. Şu anda inanılmaz derecede büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oyunumuz hiç de iyi gitmedi, oyun kurmada çok fazla hata yaptık ve bu bize pahalıya mal oldu. Biraz şanssızlık yaşadık, buna şanssızlık denebilir mi bilmiyorum, belki de daha fazla yaratıcılık göstermeliydik. Büyük bir hayal kırıklığı, ne diyeceğimi bilmiyorum, başımızı dik tutmalı ve yeniden başlamalıyız. Aksi takdirde dibe batarız, yeniden sıfırdan başlamalıyız ve tüm kalbimizle Romanya için oynamalıyız. Oyun bizim için iyi gitmedi, daha fazla söyleyecek bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.



Buldukları fırsatlar için Rumen kaleci, "Oyun kurulumunda çok fazla hata yaptık, onların çok kaliteli oyuncuları var ve fırsat bulduğumuzda, yaptıkları küçük hatalardan yararlanmalıydık. Denedik, başaramadık ve durum bu." dedi.



"AYRILIK HAKKINDA BİR ŞEY DEMEDİ"



Lucescu hakkında ise Radu, "Lucescu ayrılık konusunda hiçbir şey söylemedi ve kendisi çok hayal kırıklığına uğramış durumda. Herkes öyle. Bu akşam neler olduğunu anlatacak kelimeler bulamıyorum." sözlerini söyledi



"TARİH BÖYLE OLSUN İSTEDİ"



Hayal kırıklıkları ve taraftarlar hakkında Radu, "Herkes son derece kendinden emindi, bunun neden olduğunu anlamıyoruz. Tanrı böyle olmasını istedi. Şimdi başımızı dik tutuyoruz ve hep birlikte yeniden başlıyoruz. Milli takıma geldiğimizde her şeyimizi veriyoruz. En çok hayal kırıklığına uğrayanlar bizleriz. İstanbul'a büyük bir kalabalıkla gelen taraftarları anlıyorum, onlar için üzülüyoruz. Bunca yıl sonra ülkemizdeki insanlara bir sevinç yaşatabilirdik, üzgünüz, başaramadık, özür dileriz." ifadelerini kullanarak sözlerine son verdi.



