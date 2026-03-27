Bosna Hersek, Galleri penaltılar ile geçti

Dünya Kupası Elemeleri Yarı Final maçında Galler ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi.
Cardiff City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bosna Hersek, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın penaltılarında 4-2 kazanarak Play-Off finaline adını yazdırdı.
Galler'in golünü; 52. dakikada Daniel James'den, Bosna Hersek'in golünü ise; 87. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.
PLAY-OFF FİNALİNDE RAKİBİ
Bosna Hersek'in Dünya Kupası Play-Off finalinde rakibi İtalya oldu. Bu mücadele 31 Mart Salı günü oynanacak
