26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
6-5
26 Mart
Slovakya-Kosova
3-4
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
2-1
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
3-5
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
4-0
26 Mart
Ukrayna-İsveç
1-3
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
2-0
26 Mart
Brezilya-Fransa
1-2

Bosna Hersek, Galleri penaltılar ile geçti

Bosna Hersek, 2026 Dünya Kupası Play-Off'larında Galler'i normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta; penaltılar sonucu 4-2'lik skorla eledi. Galler'in play-off'da ki rakibi İtalya oldu.

27 Mart 2026 01:37 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 01:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Dünya Kupası Elemeleri Yarı Final maçında Galler ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi.

Cardiff City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bosna Hersek, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın penaltılarında 4-2 kazanarak Play-Off finaline adını yazdırdı.

Galler'in golünü; 52. dakikada Daniel James'den, Bosna Hersek'in golünü ise; 87. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.

PLAY-OFF FİNALİNDE RAKİBİ

Bosna Hersek'in Dünya Kupası Play-Off finalinde rakibi İtalya oldu. Bu mücadele 31 Mart Salı günü oynanacak

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
