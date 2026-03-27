26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
2-2116'
26 Mart
Slovakya-Kosova
3-4
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
2-1
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
1-1115'
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
4-0
26 Mart
Ukrayna-İsveç
1-3
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
2-0
26 Mart
Brezilya-Fransa
1-2

Üç tanıdık oynadı; Fransa, Brezilya'yı yendi

N'Golo Kanteli Fransa, Ederson ve Sara'nın oynadığı Brezilya'yı ABD'de 2-1 mağlup etti.

calendar 27 Mart 2026 01:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Üç tanıdık oynadı; Fransa, Brezilya'yı yendi
FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Brezilya ile Fransa karşı karşıya geldi. ABD'nin Boston şehrinde yer alan Gillette Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa 2-1'lik skorla kazandı.

Fransa, ilk yarıyı Kylian Mbappe'nin 32. dakikadaki golüyle önde kapattı. Maviler, 55. dakikada Dayot Upamecano'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Hugo Ekitike, 65. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Gleison Bremer'in 78. dakikadaki golüyle Brezilya, farkı 1'e indirdi.

İKİ FENERBAHÇELİ OYNADI

Fenerbahçeli kaleci Ederson, Brezilya Milli Takımı adına maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bir diğer Fenerbahçeli N'Golo Kante ise 58. dakikada Tchouameni'nin yerine Fransa'da oyuna girdi.

GALATASARAYLI SARA, İLK KEZ BREZİLYA FORMASI GİYDİ

Galatasaraylı Gabriel Sara, 84. dakikada Casemiro'nun yerine oyuna dahil oldu ve Brezilya milli takımının formasını ilk kez giymiş oldu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
