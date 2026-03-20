Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı final için parkede

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında 21 Mart Cumartesi günü Nesibe Aydın'a konuk olacak.
TOBB ETÜ Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak.
İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede ilk maçı sarı-kırmızılı ekip, 86-61 kazandı.
Eşleşmede tur atlayan takım, yarı finalde Emlak Konut'un rakibi olacak.
