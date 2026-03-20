Romanya'nın Türkiye maçı aday kadrosu belli oldu

Romanya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları aday kadrosu açıklandı.
Romanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Kadroda, yurt dışında forma giyen 12 oyuncu ve Romanya Süper Ligi'nden 14 futbolcu yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.
Gaziantep FK'den Deian Sorescu, Çaykur Rizespor'dan Valentin Mihaila ve Alanyaspor'dan Ianis Hagi aday kadroya davet edildi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da karşılaşacak. Tüpraş Stadı'ndaki maç, saat 20.00'de başlayacak.
Romanya, Türkiye'yi geçmesi durumunda play-off finalinde 31 Mart Salı günü Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
İşte Romanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları aday kadrosu:
KALECİ
Ionuț RADU (Celta de Vigo), Marian AIOANI (FC Rapid 1923), Mihai POPA (CFR Cluj);
DEFANS
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano), Deian SORESCU (Gaziantep FK), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96), Adrian RUS (University of Craiova), Andrei COUBIȘ (University of Cluj), Nicușor BANCU (University of Craiova Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt)
ORTA SAHA
Vladimir SCRECIU (University of Craiova), Vlad DRAGOMIR (Pafos), Răzvan MARIN (AEK Athens), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo), Florin TANASE (FCSB), Ianis HAGI (Alanyaspor), Dennis MAN (PSV), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923), Ștefan BAIARAM (University of Craiova)
SANTRFOR
Daniel BÎRLIGEA (FCSB), David MICULESCU (FCSB), Marius COMAN (UTA Arad).
