20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Romanya'nın Türkiye maçı aday kadrosu belli oldu

Romanya Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları aday kadrosunu duyurdu.

calendar 20 Mart 2026 16:06 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026 16:14
Haber: Sporx.com dış haberler
Romanya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları aday kadrosu açıklandı.
Romanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Kadroda, yurt dışında forma giyen 12 oyuncu ve Romanya Süper Ligi'nden 14 futbolcu yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep FK'den Deian Sorescu, Çaykur Rizespor'dan Valentin Mihaila ve Alanyaspor'dan Ianis Hagi aday kadroya davet edildi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da karşılaşacak. Tüpraş Stadı'ndaki maç, saat 20.00'de başlayacak.

Romanya, Türkiye'yi geçmesi durumunda play-off finalinde 31 Mart Salı günü Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İşte Romanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları aday kadrosu:

KALECİ

Ionuț RADU (Celta de Vigo), Marian AIOANI (FC Rapid 1923), Mihai POPA (CFR Cluj);

DEFANS

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano), Deian SORESCU (Gaziantep FK), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96), Adrian RUS (University of Craiova), Andrei COUBIȘ (University of Cluj), Nicușor BANCU (University of Craiova Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt)

ORTA SAHA

Vladimir SCRECIU (University of Craiova), Vlad DRAGOMIR (Pafos), Răzvan MARIN (AEK Athens), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo), Florin TANASE (FCSB), Ianis HAGI (Alanyaspor), Dennis MAN (PSV), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923), Ștefan BAIARAM (University of Craiova)

SANTRFOR

Daniel BÎRLIGEA (FCSB), David MICULESCU (FCSB), Marius COMAN (UTA Arad).

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
