20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Sefer Yılmaz: "Seri, bayramda devam edecek"

Son 2 maçından 6 puan elde eden Bodrum FK, İstanbulspor karşısında da galibiyeti hedefliyor.

calendar 20 Mart 2026 13:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 1'inci Lig'de 32'nci hafta mücadelesinde Sipay Bodrum FK, 22 Mart Pazar günü deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, ligde yakaladığı çıkışı sürdürmek için sahaya çıkacak. Son iki maçından galibiyetle ayrılarak moral depolayan yeşil-beyazlılar, play-off hattındaki iddiasını korumak adına puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor.

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Bayrama mutlu girmek istiyoruz. Son iki maçta başlayan bu galibiyet serisi bayramda da devam edecek. Zaten taraftara bir borcumuz vardı, içeride maalesef mağlubiyet almıştık. Bu son galibiyetle bizi affetmişlerdir. Bundan sonraki ilk maçta seyircimizi de tribünlere bekliyoruz. İstanbulspor maçı zor olacak. Ligin bütün maçları zor, görüyorsunuz herkes herkesten puan alabiliyor. Süre azaldıkça maçlar daha da zorlaştı. Önümüzde 7 maç var. Daha sonra play-off süreci olacak. O yüzden biz çok iyi hazırlanıyoruz" dedi.

'İLK İKİ ŞANSIMIZ ÇOK ZOR'

Bayram ve milli arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade eden Sefer Yılmaz, "Bizim üç günlük iznimiz olacak, herkes o üç günlük iznini mutlu bir şekilde geçirir. Zaten bayram ve milli maç sonrası dönüşünde de artık gerçek mücadele başlayacak. Süre azaldı, ilk iki şansımız artık çok zor ama inşallah bu takım hedefi olan şampiyonluğa play-off'tan da olsa ulaşmak için elinden geleni yapacak" açıklamasında bulundu.

BERŞAN YAVUZAY: HER ŞEY YOLUNDA

Takımın genç yeteneklerinden Berşan Yavuzay ise her maçın kendileri açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Berşan, "Gerçekten önümüzdeki her maç önemli. Şu an hiçbir şey belli değil, o yüzden bu önümüzdeki İstanbulspor maçını kazanmak için gideceğiz. Her maç olduğu gibi bu maçta da çok ciddiyiz. Çalışmalarımız sürüyor, devam ediyor, her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.