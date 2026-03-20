Real Madrid'de kale yine Lunin'e emanet

Real Madrid, Madrid derbisi ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri öncesinde gözlerin üzerine çevrildiği yedek kaleci Lunin ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor.



Real Madrid'de 17 Mart Salı günü oynanan Manchester City çeyrek final maçında uyluk bölgesinden sakatlanan kaleci Thibaut Courtois'ın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı haberi geldi. Belçikalı file bekçisi, Etihad Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısında görev yapsa da devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Şimdi tüm dikkatler, ikinci yarıda eldivenleri devralan Andriy Lunin'e çevrildi.



İYİ İSTATİSTİKLERE SAHİP





2021 yılında Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkan Ukraynalı kaleci Lunin, Courtois'nın sakatlık yaşadığı her dönemde düzenli olarak onun yerini doldurdu. Lunin, Real Madrid formasıyla toplamda 66 maça çıktı ki bu, bir yedek kaleci için oldukça yüksek bir sayı olarak göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda kalesinde 74 gol gören Lunin, 23 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.



ZOR ANLARDA YETİŞTİ





Lunin'in çıktığı maçların neredeyse yarısı, Courtois'nın Ağustos 2023'te yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığının ardından 2023-24 sezonunda gerçekleşti. Sezonun büyük bölümünde kaleyi korumasına rağmen Lunin, Borussia Dortmund'a karşı kazanılan Şampiyonlar Ligi finalinde yerini iyileşen Courtois'ya bırakarak yedek kulübesine dönmüştü.



ÇEYREK FİNAL ONDA





Lunin'in önümüzdeki Pazar günü oynanacak Atlético Madrid derbisinde ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 7 ve 15 Nisan tarihlerinde Bayern Münih'e karşı oynanacak her iki maçta da ilk 11'de başlaması bekleniyor. Courtois'nın altı haftalık tedavi süreci öngörüldüğü gibi ilerlerse; Madrid ekibinin Bayern'i elemesi durumunda Belçikalı kaleci, PSG veya Liverpool'a karşı oynanacak olası bir yarı finale yetişebilir gözüyle bakılıyor.



