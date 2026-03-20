20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Real Madrid'de kale yine Lunin'e emanet

Real Madrid'in as kalecisi Thibaut Courtois'in yaşadığı sakatlık sonrası yedek kaleci Andriy Lunin, kritik maçlarda sahne alacak

calendar 20 Mart 2026 10:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Real Madrid'de kale yine Lunin'e emanet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid, Madrid derbisi ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri öncesinde gözlerin üzerine çevrildiği yedek kaleci Lunin ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Real Madrid'de 17 Mart Salı günü oynanan Manchester City çeyrek final maçında uyluk bölgesinden sakatlanan kaleci Thibaut Courtois'ın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı haberi geldi. Belçikalı file bekçisi, Etihad Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısında görev yapsa da devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Şimdi tüm dikkatler, ikinci yarıda eldivenleri devralan Andriy Lunin'e çevrildi.

İYİ İSTATİSTİKLERE SAHİP

2021 yılında Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkan Ukraynalı kaleci Lunin, Courtois'nın sakatlık yaşadığı her dönemde düzenli olarak onun yerini doldurdu. Lunin, Real Madrid formasıyla toplamda 66 maça çıktı ki bu, bir yedek kaleci için oldukça yüksek bir sayı olarak göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda kalesinde 74 gol gören Lunin, 23 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

ZOR ANLARDA YETİŞTİ

Lunin'in çıktığı maçların neredeyse yarısı, Courtois'nın Ağustos 2023'te yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığının ardından 2023-24 sezonunda gerçekleşti. Sezonun büyük bölümünde kaleyi korumasına rağmen Lunin, Borussia Dortmund'a karşı kazanılan Şampiyonlar Ligi finalinde yerini iyileşen Courtois'ya bırakarak yedek kulübesine dönmüştü.

ÇEYREK FİNAL ONDA

Lunin'in önümüzdeki Pazar günü oynanacak Atlético Madrid derbisinde ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 7 ve 15 Nisan tarihlerinde Bayern Münih'e karşı oynanacak her iki maçta da ilk 11'de başlaması bekleniyor. Courtois'nın altı haftalık tedavi süreci öngörüldüğü gibi ilerlerse; Madrid ekibinin Bayern'i elemesi durumunda Belçikalı kaleci, PSG veya Liverpool'a karşı oynanacak olası bir yarı finale yetişebilir gözüyle bakılıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.