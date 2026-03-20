20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Sakarya, ölüm kalım maçında Serik deplasmanında

Küme düşme hattında 17. sırada bulunan Sakaryaspor, deplasmanda düşme hattında bulunan bir diğer takım Serikspor ile karşılaşacak.

calendar 20 Mart 2026 09:43
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sakaryaspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Serikspor ile mücadele edecek.
Antalya Serik İsmail Oğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Sakarya ekibinde kart cezalıları Josip Vukovic ve Ruan Teixeira ile tedavisine devam edilen Mete Kaan Demir ve Eren Erdoğan, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde 32 puana sahip iki takımdan Sakaryaspor 17'nci, Serikspor 18'inci sırada yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
