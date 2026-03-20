Beşiktaş tribünlerinden pankartlı mesaj

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Beşiktaş, milli araya 3 puanla girdi.
Siyah-beyazlı tribünler Galatasaray derbisinde başlattığı isyanına dün de devam etti.
Tribünde yer alan kulübün efsanelerinden Hakkı Yeten'in fotoğrafının bulunduğu pankartta, "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak" ifadeleri yer aldı.
