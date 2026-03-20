Trabzonspor'a Batagov'dan kötü haber!

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Arseniy Batagov için ameliyat kararı çıkabilir. Ukraynalı savunma oyuncusu, ameliyat olursa sezonun kalanında forma giyemeyecek.

calendar 20 Mart 2026 10:29
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor'un deplasmanda kazandığı Kayserispor maçında sakatlanan Arseniy Batagov'un sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildiği açıklanmıştı.

AMELİYAT KARARI ÇIKABİLİR

Henüz dizindeki kemik ödemi dağılmayan 24 yaşındaki Ukraynalı oyuncuyu kritik bir süreç bekliyor. Haftaya MR'ı çekilecek Batagov'un ağrıları devam ederse ameliyat kararı gündeme gelecek. Bu durumda genç oyuncu, büyük ihtimalle sezonun kalan bölümünde görev alamayacak.

Bordo-mavili formayla bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa'da toplam 30 karşılaşmada görev alan Batagov, sahada kaldığı 2574 dakikada 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

ARA DÖNÜŞÜ RAKİBİ GALATASARAY

Süper Lig'de üst üste 5 galibiyet ile büyük çıkış yakalayan Trabzonspor, milli ara dönüşü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
