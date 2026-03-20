20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Zubkov, golle değil asistle ön planda

Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızı Alexander Zubkov, 11 asistle takımın en çok asist yapan oyuncusu konumunda.

calendar 20 Mart 2026 11:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov'un asist katkısı gözlerden kaçmıyor. Ukraynalı yıldız, Eyüpspor maçında Felipe Augusto'nun golünde de asist katkısı sağladı. Zubkov böylece 24 lig maçında 11 asiste ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Ukraynalı kanat oyuncusu, Süper Lig'de Asensio'dan sonra en çok gol pası veren futbolcu olarak göze çarpıyor.

ASİST SEZONU

Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 28 maçta görev alan Zubkov, 3 gol 11 asistlik katkısıyla takımın pas gücünü ve gol bulma yollarındaki verimini arttıran bir performans sergiliyor.

Shaktar Donetsk, Ferencvaros gibi kulüplerde forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde en çok asist yaptığı sezonu geçiriyor.

ASENSİO İLE YARIŞIYOR

Fenerbahçe'nin 10 numara poziyonunda oynattığı yıldız isim Marco Asensio, 13 asistle ligde lider konumdayken; Alexander Zubkov, 11 asistle İspanyol futbolcuya yakın takibini sürdürüyor.




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
