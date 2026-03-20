Gençlerbirliği, 7 maçtır 3 puana suskun

Gençlerbirliği, Süper Lig'deki son 7 maçta galibiyet alamazken son 5 karşılaşmada gol sevinci de yaşayamadı.

calendar 20 Mart 2026 12:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, 7 maçtır 3 puana suskun
Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin gol ve galibiyet hasreti devam ediyor.
Sezonun 27. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan başkent ekibi, ligdeki son 7 maçta galibiyet elde edemezken bu süreçte 3 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

Son galibiyetini 20. haftada 2-1'lik skorla sahasında Gaziantep FK karşısında alan kırmızı-siyahlılar, 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 mağlubiyet sonucunda ligde 25 puanla 13. sırada bulunuyor.

Gol yollarında üretken olamayan Gençlerbirliği, ligdeki son 5 maçta rakip fileleri havalandırarak skor tabelasını da değiştiremedi.

Kırmızı-siyahlı takımın sezondaki son 7 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

Karşılaşma Skor
Fenerbahçe-Gençlerbirliği 3-1
Gençlerbirliği-Rizespor 2-2
Eyüpspor-Gençlerbirliği 1-0
Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0
Alanyaspor-Gençlerbirliği 0-0
Gençlerbirliği-Beşiktaş 0-2
Konyaspor-Gençlerbirliği 1-0
İkinci Volkan Demirel Dönemi Vasat

Başkent ekibinde Levent Şahin'den boşalan teknik direktörlük görevine yeniden getirilen Volkan Demirel, ikinci döneminde 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Gençlerbirliği, Demirel'in ikinci döneminde Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken sahasında Beşiktaş'a 2-0, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
