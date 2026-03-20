20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Fatih Terim'den Hagi'ye büyük övgü

Fatih Terim, Galatasaray'da birlikte çalıştığı Gheorghe Hagi için övgü dolu ifadeler kullandı.

20 Mart 2026 12:44
Fatih Terim, A Milli Takım'ın Romanya ile oynayacağı maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Terim, Galatasaray'da birlikte çalıştığı Rumen efsane Gheorghe Hagi için övgü dolu sözler kullandı.

Fatih Terim'in Hagi ile ilgili sözleri şu şekilde:

"Hagi benim için önemli bir insan; Türkiye'de milyonlarca insanın futbol ufkunu açmış biri. Uzun yıllardır futbolun içindeyim. Birçok büyük yıldızla çalıştım, çok sayıda oyuncuyla takım arkadaşı oldum ve şunu söyleyebilirim ki, teknik direktör olarak kenardan izlemekten en çok keyif aldığım oyunculardan biri Hagi'ydi.

Zor ve stresli anlarda, eğer sahada bir oyuncunuzun alışılmadık bir şey yapmasını bekliyorsanız, bunu yapabilecek kişi Hagi'dir.

Türk halkı ve Galatasaray taraftarları ona her zaman sevgi ve saygı gösterdi ve göstermeye devam edecek, çünkü bunu hak ediyor. O, benim için tüm zamanların en iyileri arasında."



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
