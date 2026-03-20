Fatih Terim'den Hagi'ye büyük övgü

Fatih Terim, A Milli Takım'ın Romanya ile oynayacağı maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Terim, Galatasaray'da birlikte çalıştığı Rumen efsane Gheorghe Hagi için övgü dolu sözler kullandı.
Fatih Terim'in Hagi ile ilgili sözleri şu şekilde:
"Hagi benim için önemli bir insan; Türkiye'de milyonlarca insanın futbol ufkunu açmış biri. Uzun yıllardır futbolun içindeyim. Birçok büyük yıldızla çalıştım, çok sayıda oyuncuyla takım arkadaşı oldum ve şunu söyleyebilirim ki, teknik direktör olarak kenardan izlemekten en çok keyif aldığım oyunculardan biri Hagi'ydi.
Zor ve stresli anlarda, eğer sahada bir oyuncunuzun alışılmadık bir şey yapmasını bekliyorsanız, bunu yapabilecek kişi Hagi'dir.
Türk halkı ve Galatasaray taraftarları ona her zaman sevgi ve saygı gösterdi ve göstermeye devam edecek, çünkü bunu hak ediyor. O, benim için tüm zamanların en iyileri arasında."
