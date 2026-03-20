İki bayram arası neden düğün olmaz, günah mı?

Ramazan ve Kurban Bayramı arasında kalan aylarda düğün yapmak isteyen çiftler, genellikle aile büyüklerinin "uğursuzluk getirir" uyarılarıyla karşılaşıyor. Toplumun derinliklerine işlemiş bu köklü inanç, birçok nişanlı çiftin düğün tarihlerini ertelemesine veya öne çekmesine neden oluyor. Kulaktan kulağa yayılan ve günümüze kadar ulaşan bu geleneksel yaklaşımın asıl kaynağı ise büyük bir merak konusu. Peki, iki bayram arası neden düğün olmaz?

Halk arasında iki bayram arası evlenmenin geçimsizlik, bereketsizlik veya uğursuzluk getireceğine dair yaygın bir inanış bulunmaktadır. Ancak bu düşüncenin kaynağı tamamen eski dönemlerdeki bir yanlış anlaşılmaya dayanmaktadır. Eskiden cuma günleri Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edildiğinden, cuma selası ile cuma namazı arasındaki o dar vakitte (iki bayram arası) nikah kıyılması, cemaatin cuma namazını kaçırmasına sebep olabileceği için hoş karşılanmamıştır. Zamanla bu spesifik durum çarpıtılarak Ramazan ve Kurban Bayramı arasındaki koca bir döneme mal edilmiştir. Peki, iki bayram arası nikah kıyılır mı, düğün yapmak günah mı?

İslam dininin temel kaynaklarına ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi fetvalarına bakıldığında, iki bayram arasında düğün yapılmasını veya nikah kıyılmasını yasaklayan hiçbir ayet ya da dini hüküm bulunmamaktadır. Aksine, dinimizde evliliği teşvik eden ve kolaylaştırılmasını emreden ilkeler mevcuttur. Yani Ramazan ve Kurban Bayramı arasındaki günlerde, hatta bayram günlerinde bile nikah kıymak, düğün yapmak kesinlikle günah değildir. Uğursuzluk getireceği inancı tamamen asılsız bir hurafedir. Peki, Peygamber Efendimiz'in iki bayram arası evlilikle ilgili bir sünneti var mı?

Bu asılsız inancı çürüten en büyük dini kanıt, bizzat İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s.) kendi hayatında gizlidir. Peygamber Efendimiz, eşi Hz. Aişe validemiz ile tam da iki bayram arası olan Şevval ayında nikahlanmış ve düğün yapmıştır. Hz. Aişe de bu durumu bilhassa vurgulayarak, iki bayram arası evlenmenin hiçbir sakıncası olmadığını, aksine peygamber sünneti olduğunu Müslümanlara aktarmıştır. Dini açıdan çiftler, hurafelere aldırış etmeden diledikleri tarihte gönül rahatlığıyla yuvalarını kurabilirler.