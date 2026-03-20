Emeklilere ÖTV'siz araçlar listesi fiyatları, şartları 2026

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği yeni ÖTV muafiyeti üst limiti 2 milyon 873 bin liraya yükselirken, gözler Meclis'e sunulan bu kritik kanun teklifine çevrildi. Şu an sadece yüzde 90 ve üzeri engelli vatandaşların yararlandığı bu dev indirimden, belirli şartları taşıyan emeklilerin de faydalanması hedefleniyor. Limitlerin artmasıyla birlikte muafiyete giren araç listesi de oldukça kalabalıklaştı. Peki, emeklilere ÖTV'siz araçlar listesinde hangi modeller var?

Bakanlığın güncellediği 2 milyon 873 bin liralık üst limit dahilinde, bayilerin liste fiyatlarına göre ÖTV muafiyeti kapsamına giren 8 otomobil netleşti. Bu özel listede Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yanı sıra Toyota, Renault, Hyundai ve Fiat markalarının popüler modelleri yer alıyor. Listede 2 adet tamamen elektrikli ve 2 adet de SUV model aracın bulunması otomobil tutkunlarının dikkatini çekiyor. Peki, emekliye vergisiz araç fiyatları ne kadar, en ucuzu kaç TL?

Meclis'teki teklifin yasalaşması halinde, listede yer alan bu 8 otomobilin fiyatları vergi indirimiyle büyük bir düşüş yaşayacak. Açıklanan listeye göre, ÖTV muafiyetli alınabilecek en pahalı araç 1 milyon 707 bin 273 TL'ye satılırken, en ucuz model ise sadece 638 bin 889 TL'den alıcı bulacak. Üstelik 700 bin lira sınırının altında sıfır kilometre 2 farklı otomobil seçeneği bulunuyor. Peki, ÖTV'siz araç almak için aranan 5 kritik şart nedir?

Sıfır kilometre araçları vergisiz alabilmek için belirlenen kurallar oldukça sıkı tutuluyor. Hazırlanan taslağa göre uyulması gereken 5 şart şöyle sıralanıyor:

Araçta en az yüzde 40 yerli üretim katkısı aranacak.

Satın alınan araç tam 10 yıl boyunca satılamayacak.

Eğer süre dolmadan satış yapılırsa, ödenmeyen ÖTV tutarı devlet tarafından tahsil edilecek.

27 Aralık 2024 öncesi alınan araçlarda ise mevcut 5 yıl kuralı uygulanmaya devam edecek.

Emeklilik statüsüne dair belirli koşullar sağlanacak. Peki, Meclis'e sunulan teklife göre bu haktan tam olarak hangi emekliler yararlanabilecek?

Şu an için Türkiye'deki tüm emeklileri kapsayan genel bir ÖTV muafiyeti bulunmasa da, TBMM gündeminde bekleyen kanun teklifi belirli bir üretici kesimi hedefliyor. Tasarıya göre; Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) en az 10 yıl kayıtlı olan ve Tarım Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında emekli olan vatandaşlar, emeklilik tarihlerinden itibaren 5 yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ödemeden araç sahibi olabilecek.