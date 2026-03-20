Haber Tarihi: 20 Mart 2026 13:21 - Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026 13:21

Kubilay Kaan Kundakçı kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı

Bayram tatili için İstanbul'a gelen Kars 36 Sporlu genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Peki, Kubilay Kaan Kundakçı kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu neden gözaltına alındı?

İstanbul'da, içerisinde müzisyen Rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda, Canbay'ın arkadaşı futbolcu 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda geçtiğimiz günlerde ayrılan Canbay'ın eski sevgilisi müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.
"SİLAHLI SALDIRIDA CAN VERDİ"

İHA'da yer alan habere göre konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

"CAMİAMIZI ÜZÜNTÜYE BOĞDU"

Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Kundakçı'nın sevenleri ve takım arkadaşları yasa boğarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

