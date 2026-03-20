Kubilay Kaan Kundakçı kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı

İstanbul'da, içerisinde müzisyen Rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda, Canbay'ın arkadaşı futbolcu 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda geçtiğimiz günlerde ayrılan Canbay'ın eski sevgilisi müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.

İHA'da yer alan habere göre konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Kundakçı'nın sevenleri ve takım arkadaşları yasa boğarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.