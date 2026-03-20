20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Sivas, kritik maçta Manisa'ya konuk oluyor

Play-Off savaşında yara almak istemeyen Sivasspor, TFF 1. Lig'de deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak.

calendar 20 Mart 2026 14:39
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Özbelsan Sivasspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Manisa FK ile mücadele edecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte tedavileri devam eden Uğur Çiftçi, Rey Manaj, Charis Charisis, Daniel Avramovski ve Mert Çelik, Manisa FK maçında forma giyemeyecek.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Ligde 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Sivasspor, 44 puanla 10. sırada yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
