20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

JJ Redick itiraf etti: "O tam anlamıyla bir psikopat!"

Los Angeles Lakers'ın başantrenörü JJ Redick, Lebron James'in çalışma hırsından övgüyle bahsetti.

calendar 20 Mart 2026 14:55
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: Sporx.com
Los Angeles Lakers, Luka Doncic ve LeBron James'in bir başka usta işi performansının ardından Miami Heat'i 134-126 ile geçerek galibiyet serisini sekiz maça çıkardı.

"LEBRON BİZİM İÇİN YAPTI"

Maç sonu basın toplantısında konuşan Koç JJ Redick, LeBron James'in bu geceki performansı hakkındaki hislerini dile getirdi.

"O bir psikopat, tam bir psikopat. Bunu takıma da söyledim. Sabah uyanıp (Lakers kulüp doktoru) Dr. Sims'ten oyuncularımızın erken durumu hakkında gelecek o mesajı beklerken kendinizi sersemlemiş hissediyorsunuz. LeBron, Luka, Reaves, Smart… Tüm bu adamlar ağır sürelerle ve her gece altından kalkmaları gereken iş yüküyle mücadele ediyorlar ve bugün dördü de sahadaydı. Bu yüzden liderlik etmenin farklı yolları olduğunu söyledim ve işte liderlik tam olarak budur. Tıpkı Luka'nın bu gece iradesini ortaya koyması gibi, LeBron da bizim için aynısını yaptı."

Redick sezon boyunca LeBron James'in çalışma ahlakından defalarca övgüyle bahsetti ve bu serideki sekiz galibiyetin beşinde başrol oynayan isimdi. 

41 yaşındaki yıldız, bu gece lig tarihinde en çok maça çıkan oyuncu olma rekorunu kırmaya bir adım daha yaklaşarak zaten oldukça özel bir gece geçiriyordu.

Oynadığı 1611 maçla Robert Parish'in rekorunu egale eden James, bu başarıyı kariyerinin 152. triple-double'ı ile taçlandırdı. Maçı saha içinden 8/12 (%67.0) isabet oranıyla tamamlayan James, geceyi 19 sayı, 15 ribaund ve 10 asistle noktaladı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
