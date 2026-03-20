JJ Redick itiraf etti: 'O tam anlamıyla bir psikopat!'

Los Angeles Lakers, Luka Doncic ve LeBron James'in bir başka usta işi performansının ardından Miami Heat'i 134-126 ile geçerek galibiyet serisini sekiz maça çıkardı.



"LEBRON BİZİM İÇİN YAPTI"





Maç sonu basın toplantısında konuşan Koç JJ Redick, LeBron James'in bu geceki performansı hakkındaki hislerini dile getirdi.





"O bir psikopat, tam bir psikopat. Bunu takıma da söyledim. Sabah uyanıp (Lakers kulüp doktoru) Dr. Sims'ten oyuncularımızın erken durumu hakkında gelecek o mesajı beklerken kendinizi sersemlemiş hissediyorsunuz. LeBron, Luka, Reaves, Smart… Tüm bu adamlar ağır sürelerle ve her gece altından kalkmaları gereken iş yüküyle mücadele ediyorlar ve bugün dördü de sahadaydı. Bu yüzden liderlik etmenin farklı yolları olduğunu söyledim ve işte liderlik tam olarak budur. Tıpkı Luka'nın bu gece iradesini ortaya koyması gibi, LeBron da bizim için aynısını yaptı."





Redick sezon boyunca LeBron James'in çalışma ahlakından defalarca övgüyle bahsetti ve bu serideki sekiz galibiyetin beşinde başrol oynayan isimdi.





41 yaşındaki yıldız, bu gece lig tarihinde en çok maça çıkan oyuncu olma rekorunu kırmaya bir adım daha yaklaşarak zaten oldukça özel bir gece geçiriyordu.





Oynadığı 1611 maçla Robert Parish'in rekorunu egale eden James, bu başarıyı kariyerinin 152. triple-double'ı ile taçlandırdı. Maçı saha içinden 8/12 (%67.0) isabet oranıyla tamamlayan James, geceyi 19 sayı, 15 ribaund ve 10 asistle noktaladı.



