İspanya'dan Alvaro Morata için açıklama

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, milli takım kadro tercihine yönelik açıklamalarda bulundu.
İspanyol teknik adam, kadroda yer vermediği Dani Carvajal ile birlikte Alvaro Morata tercihlerine de açıklık getirdi.
Luis de la Fuente, "Çalışmaya devam etmeliler. Carvajal ve Morata, çalışmaya devam etmeleri gerektiğini ve bunu sahada kanıtlamaları gerektiğini biliyorlar. Onların aramıza katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz, umarım bu gerçekleşir." dedi.
İspanya, hazırlık maçında Sırbistan ve Mısır ile karşı karşıya gelecek. Takımın iki deneyimli ismi Morata ve Carvajal, bu maçların aday kadrosunda yer almıyor.
Como forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan 33 yaşındaki Morata, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
İspanya'nın aday kadrosu:
