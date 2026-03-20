20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

İspanya'dan Alvaro Morata için açıklama

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, milli takım kadrosunda yer vermediği Alvaro Morata ile ilgili konuştu.

calendar 20 Mart 2026 16:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, milli takım kadro tercihine yönelik açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, kadroda yer vermediği Dani Carvajal ile birlikte Alvaro Morata tercihlerine de açıklık getirdi.

Luis de la Fuente, "Çalışmaya devam etmeliler. Carvajal ve Morata, çalışmaya devam etmeleri gerektiğini ve bunu sahada kanıtlamaları gerektiğini biliyorlar. Onların aramıza katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz, umarım bu gerçekleşir." dedi.

İspanya, hazırlık maçında Sırbistan ve Mısır ile karşı karşıya gelecek. Takımın iki deneyimli ismi Morata ve Carvajal, bu maçların aday kadrosunda yer almıyor.

Como forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan 33 yaşındaki Morata, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

İspanya'nın aday kadrosu:





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
