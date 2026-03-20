20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Pep Guardiola: "Dünya kaosa sürükleniyor"

Pep Guardiola, Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğun Senegal'dan Fas'a verilmesini sürpriz olarak değerlendirip kararların perde arkasında alındığını ve dünyada daha büyük sorunlar olduğunu söyledi.

20 Mart 2026 16:33
Haber: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Pep Guardiola, Afrika futboluna dair son dönemde yaşanan tartışmalı bir kararla ilgili açıklamalarda bulundu.

Afrika Uluslar Kupası kapsamında şampiyonluğun Senegal'den alınarak Fas'a verilmesi gündemde geniş yankı uyandırırken, Guardiola konuyla ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

Deneyimli teknik direktör, kararın arka planına dair net bir bilgiye sahip olmadığını belirterek futbol dünyasında alınan bazı kararların görünenden farklı şekilde, perde arkasında şekillendiğini vurguladı. Ayrıca, bu durumun sadece futbolla sınırlı olmadığını, küresel ölçekte benzer süreçlerin yaşandığını ifade etti.

"DÜNYA KAOSA SÜRÜKLENİYOR"

Guardiola'nın konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Bu bir sürpriz karar. Sebebini bilmediğim için doğru düzgün bir fikrim yok. Okumadım, bakmadım... Kararlar perde arkasında alınıyor. Dünyanın her yerinde olan bu. Bizim gördüğümüz şey aslında olmuyor, her şey hep perde arkasında gerçekleşiyor ve yüzlerini göremiyorsunuz. Son zamanlarda futbolda ve dünyadaki diğer konularda olan da bu.

Dünyada neler olduğunu görün, inanılmaz bir kaosa doğru gidiyoruz ve kimse parmağını kıpırdatmıyor. Dünya çökecek ve hala burada bir takımın veya diğerinin karanlık işlerinden bahsediyoruz. Bundan daha önemli şeyler var."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.