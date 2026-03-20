20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçı aday kadrosu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın, Hırvatistan maçı aday kadrosu belli oldu.

calendar 20 Mart 2026 16:33
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçı aday kadrosu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ümit Milli Futbol Takımı'nın 31 Mart Salı günü Hırvatistan ile deplasmanda oynayacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu altıncı maçının aday kadrosu duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 24 Mart Salı günü İstanbul'da toplanacak.

Ay-yıldızlı ekibin Hırvatistan'ın Osijek kentindeki Opus Arena'da oynayacağı maç TSİ 18.30'da başlayacak. Milli takımın Hırvatistan ile Trabzon'da oynadığı eleme grubunun ilk maçı, 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor )

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Ada İbik (Manisa FK)

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (Braga), Eyüp Aydın (Kasımpaşa), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Emirhan İlkhan (Torino), Baran Ali Gezek (ikas Eyüpspor), Emre Demir (Sakaryaspor)

Forvet: Livan Burcu (1.FC Union Berlin), Başar Önal (NEC Nijmegen), Melih Bostan (Sakaryaspor), Cihan Çanak (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)



 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.