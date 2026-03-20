Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan tarihi mekan, her yıl dini bayramlarda uyguladığı özel çalışma takvimiyle gündeme geliyor. Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar ve hediyelik eşya almak isteyen yerli yabancı turistler, planlarını yapmadan önce çarşının kapılarının açık olup olmadığını öğrenmek zorunda. Aksi halde çarşı kapısından geri dönmek işten bile değil. Peki, kapalı çarşı bayramda açık mı 2026?

İstanbul'un kalbi konumundaki Kapalıçarşı yönetimi tarafından yıllardır tavizsiz uygulanan geleneksel kurallara göre, tarihi çarşı dini bayramlarda tamamen kapalı olmaktadır. 2026 yılındaki Ramazan ve Kurban Bayramı süresince de Kapalıçarşı'nın tüm kapıları ziyaretçilere, turistlere ve ticarete kapalı tutulacaktır. Bu günlerde içeride hiçbir esnaf dükkan açmaz ve hizmet vermez. Peki, 2026 bayramda Kapalıçarşı çalışıyor mu, kaç gün kapalı kalacak?

Tarihi çarşının resmi mesai düzenlemelerine göre, 2026 yılındaki Ramazan Bayramı tatili boyunca (1., 2. ve 3. günler) Kapalıçarşı kesintisiz olarak çalışmayacaktır. Aynı kural Kurban Bayramı'nın 4 günlük resmi tatili boyunca da geçerlidir ve kepenkler tamamen indirilmiş durumdadır. Çarşı esnafının bayram tatili yapabilmesi ve tarihi mekanın güvenliği amacıyla uygulanan bu uzun soluklu kapanma kararı kesindir. Peki, Kapalıçarşı arefe günü açık mı, saat kaça kadar çalışır?

Kapalıçarşı, bayram öncesindeki arefe günlerinde ise "yarım gün" çalışma prensibine göre ziyaretçilerini ağırlamaktadır. 2026 yılı arefe günlerinde sabah normal saatinde kapılarını açan çarşı, öğlen saat 13.00'e kadar altın, döviz ve turistik alışverişler için hizmet vermeye devam etmektedir. Saat 13.00 itibarıyla başlayan yasal resmi tatille birlikte çarşı tamamen boşaltılır, kapılar kilitlenir ve bayram sonrasındaki ilk resmi iş gününün sabahına kadar kapalı kalır.