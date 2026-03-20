Karşıyaka'da altyapı arazisi şoku

İzmir'in köklü temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'ne altyapı tesisleri yapımı için 2023 yılında tahsis edilen Mavişehir'deki 100 dönümlük arazinin, aradan geçen 3 yılda inşaatla ilgili adım atılmadığı için tahsisinin iptal edildiği ortaya çıktı. Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret eden Mehmet Yaya başkanlığındaki yeni divan kurulu yönetimi, Mavişehir ve Çiğli tesisleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Göreve geldiğimiz ilk gün mottomuzda belirttiğimiz üzere, temel görevimiz addettiğimiz tesisleşme desteği ile ilgili yapmış olduğumuz ziyaretler ışığındaki tespitlerimizi sizlerle paylaşma gereği hasıl olmuştur. Öncelikle belirtelim ki yapacağımız bu açıklamalar tüm kişilerden ve yönetim kurullarından ari olarak yapılmakta olup, hiçbir suçlama veya tenkit amaçlı değil, sadece ev ödevimize ilişkin bir durum tespitinden ibarettir. Bu çerçevede spekülasyonlara meydan vermemek adına bu hususu öncelikle belirtmek isteriz. Kulübümüzün en değerli tahsisi olarak nitelediğimiz Çiğli – Selçuk Yaşar Tesisleri ve 99 dönümlük Mavişehir arazisi ile ilgili olarak yaptığımız incelemelerde, hiç iç açıcı olmayan bir durumla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Öncelikle Çiğli – Selçuk Yaşar Tesislerimizin, bilindiği üzere 2024 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldığı hepimizin malumudur. Bu konuda dönemin başkanı Sayın İlker Ergüllü, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dönemin AK Parti Milletvekili Sayın Hamza Dağ ve eski başkanlarımızdan Sayın Turgay Büyükkarcı'nın değerli katkılarıyla satış düşürülmüştür. Akabinde tahsis için herhangi bir işlem yapılmamış olup, kulübümüz halihazırda kendi tesislerinde işgalci durumundadır. Bu husus kurulumuz tarafından tespit edilir edilmez gerekli çalışmalar başlatılmış, ilgili mercilerden ivedilikle randevular talep edilmiş olup, konu takibimizdedir."



'STAT İNŞAATI İÇİN ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ'



Açıklamanın devamında, "Kulübümüze tahsis edilmiş arazimiz olan Mavişehir arazisinin tahsisinin de, yer teslimi tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde proje onayı ve tesisleşme işlemleri gerçekleşmediğinden iptal edilmiş olduğu hususu, yine kurulumuzca yapılan görüşmeler neticesinde tespit edilmiştir. Bu konuda da gerekli randevu taleplerinde bulunulmuş ve bunun yanında tahsisinin kulübümüz lehine olacak şekilde hukuki altyapısı da tarafımızdan inceleme altına alınmıştır. Yine genel kurulda üzerinde duracağımız konuların en başında gelen; Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu'nun ivedilikle inşası için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ziyaret edilmiş, çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır. Bu konuyla ilgili süreç de tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.



'ÖNEMLİ ADIMLAR ATACAĞIZ'



Mehmet Yaya son olarak şu ifadelere yer vererek sözlerini tamamladı: "Genel kurulda söz verdiğimiz bir başka konu olan, camiamızın büyükleri ve ileri gelenlerinin bir arada oturup vakit geçirecekleri, camianın birlik ve beraberliğinin tesisi için bir temel teşkil edecek olan Karşıyaka Spor Kulübü Lokali için Sayın Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal ziyaret edilmiş, kendisinden bu konuda bir yer talep edilmiş olup, yasal prosedürler ve tahsis için kendisinden haber beklenmektedir. Yukarıdan beri izaha çalıştığımız üzere, genel kurulda söz vermiş olduğumuz tesisleşme çalışmalarına destek sözümüzü yerine getirebilmek adına öncelikle bir durum tespiti ile başlamış bulunmaktayız. Bu konu ile ilgili kulüp yönetim kurulumuz da bilgilendirilmiş olup, kendileriyle bir mutabakat içerisinde önemli adımlar atacağımızı kamuoyumuzla paylaşmak isteriz. Bundan sonra atacağımız her adımla ilgili siz değerli Karşıyakalıları bütün açıklık ve şeffaflıkla bilgilendireceğimizi belirtmek isteriz."



