20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Altay, kaderini etkileyecek haftalarda

Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Altay, önümüzdeki haftalarda olabildiğince fazla puan toplamaya çalışacak.

20 Mart 2026 14:32
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 20 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Altay, kalan 5 maçta direkt alt sıralardaki rakipleriyle oynayacak. Adeta kader maçlarına çıkacak siyah-beyazlılar, ilk olarak 30 puanı bulunan Alanya 1221 takımını konuk edecek.

Altay, iç saha maçının ardından şu an 24 puana sahip Eskişehir Anadolu FK takımına konuk olup, kümede kalma mücadelesi veren İzmir Çoruhlu'yu ağırlayacak. Altay, son iki haftada ise küme düşmesi kesinleşen Nazillispor deplasmanına çıkacak ve evinde Afyonspor müsabakasıyla sezonu tamamlayacak.

Her maçı final niteliği taşıyacak siyah-beyazlılara, eski yabancı oyuncuları Mossoro ve Gnanduillet'e ödeme yapılmazsa 6'şardan toplamda 12 puan silme cezası gelebilir.
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.