Altay, kaderini etkileyecek haftalarda

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 20 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Altay, kalan 5 maçta direkt alt sıralardaki rakipleriyle oynayacak. Adeta kader maçlarına çıkacak siyah-beyazlılar, ilk olarak 30 puanı bulunan Alanya 1221 takımını konuk edecek.



Altay, iç saha maçının ardından şu an 24 puana sahip Eskişehir Anadolu FK takımına konuk olup, kümede kalma mücadelesi veren İzmir Çoruhlu'yu ağırlayacak. Altay, son iki haftada ise küme düşmesi kesinleşen Nazillispor deplasmanına çıkacak ve evinde Afyonspor müsabakasıyla sezonu tamamlayacak.



Her maçı final niteliği taşıyacak siyah-beyazlılara, eski yabancı oyuncuları Mossoro ve Gnanduillet'e ödeme yapılmazsa 6'şardan toplamda 12 puan silme cezası gelebilir.