20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Juventus'ta Bernardo Silva için sözleşme planı

Juventus, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva'yı 3+1 yıllık sözleşme ile ikna etmek istiyor.

calendar 20 Mart 2026 12:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva ile ilgileniyor.

JUVENTUS'UN SÖZLEŞME PLANI

İtalyan ekibi, 31 yaşındaki yıldız futbolcu için harekete geçti. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Portekizli futbolcuyu 3+1 yıllık sözleşme ile ikna etmeyi planlıyor.

MENAJERİNE İLETİLDİ

İtalyan ekibi, deneyimli yıldız için sözleşme düşüncesini Bernardo Silva'nın menajeri Jorge Mendes'e de iletti.

Juventus'un, Bernardo Silva için sözleşme düşüncesinin önemli bir hamle olduğu ancak bu durumun kesin olmadığı kaydedildi.

BERNARDO SILVA'NIN MAAŞI

Bernardo Silva'nın maaşının ise 7-8 milyon euro'nun altında olmayacağı belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Portekizli yıldızın transferinde, Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olup olmayacağı da belirleyici olacak.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

31 yaşındaki Bernardo Silva, Galatasaray ile birlikte Barcelona ve Benfica'nın da gündemine gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de bu sezon 41 maçta süre bulan Bernardo Silva, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
