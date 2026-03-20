Juventus'ta Bernardo Silva için sözleşme planı

Juventus, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva ile ilgileniyor.
JUVENTUS'UN SÖZLEŞME PLANI
İtalyan ekibi, 31 yaşındaki yıldız futbolcu için harekete geçti. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Portekizli futbolcuyu 3+1 yıllık sözleşme ile ikna etmeyi planlıyor.
MENAJERİNE İLETİLDİ
İtalyan ekibi, deneyimli yıldız için sözleşme düşüncesini Bernardo Silva'nın menajeri Jorge Mendes'e de iletti.
Juventus'un, Bernardo Silva için sözleşme düşüncesinin önemli bir hamle olduğu ancak bu durumun kesin olmadığı kaydedildi.
BERNARDO SILVA'NIN MAAŞI
Bernardo Silva'nın maaşının ise 7-8 milyon euro'nun altında olmayacağı belirtildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Portekizli yıldızın transferinde, Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olup olmayacağı da belirleyici olacak.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE
31 yaşındaki Bernardo Silva, Galatasaray ile birlikte Barcelona ve Benfica'nın da gündemine gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Manchester City'de bu sezon 41 maçta süre bulan Bernardo Silva, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
