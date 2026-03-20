Haber Tarihi: 20 Mart 2026 12:11 - Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026 12:11

Bayramda Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı yaklaşırken Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun ücretsiz olup olmayacağı sürücüler tarafından merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası bayramda ücretsiz olacak yollar ve ücretli kalacak güzergahlar netleşti.

Bayramda Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu ücretsiz olup olmadığı seyahat planı yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ramazan Bayramı öncesinde yayımlanan resmi karar ile birlikte ücretsiz geçiş uygulanacak yollar ve kapsam dışı kalan projeler belli oldu. Peki, bayramda hangi yollar ücretli, hangileri ücretsiz olacak?
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Ramazan Bayramı süresince bazı köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ancak bu uygulama tüm projeleri kapsamıyor. Özellikle yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen projeler, ücretsiz geçiş uygulamasının dışında bırakılıyor.

Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü, bayram süresince ücretsiz olmayacak. 19 Mart 2026 saat 00:00 ile 22 Mart 2026 saat 24:00 arasında yalnızca Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ve bazı köprüler ücretsiz olacak.

AVRASYA TÜNELİ VE KUZEY MARMARA BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasını deniz altından bağlayan Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'de ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek.

Altay, kaderini etkileyecek haftalarda TFF 3. Lig Altay, kaderini etkileyecek haftalarda
Manisa'da hedef Sivas'a karşı bayram zaferi Spor Toto 1. Lig Manisa'da hedef Sivas'a karşı bayram zaferi
Noa Lang için şaşırtan gelişme! Galatasaray Noa Lang için şaşırtan gelişme!
Skriniar için açıklama: 'Kariyerini riske attı' Fenerbahçe Skriniar için açıklama: "Kariyerini riske attı"
Göztepe, tüm branşlarında rekabetçi Göztepe Göztepe, tüm branşlarında rekabetçi
A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı! Milli Takım A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı!
İki bayram arası neden düğün olmaz, günah mı? Gündem İki bayram arası neden düğün olmaz, günah mı?
Sefer Yılmaz: 'Seri, bayramda devam edecek' Spor Toto 1. Lig Sefer Yılmaz: "Seri, bayramda devam edecek"
Asensio'ya İspanya'dan kötü haber! Fenerbahçe Asensio'ya İspanya'dan kötü haber!
1
Hakan Çalhanoğlu için istenen bonservis!
2
Fenerbahçe'de ilk sıra Lois Openda'nın
3
Galatasaray'da Osimhen gelişmesi!
4
Van Dijk'ten Galatasaray'a flaş gönderme!
5
Samsunspor'a galibiyet yetmedi: Konferans Ligi'ne veda!
6
Galatasaray, Göztepe maçını ne zaman oynayacak?
7
UEFA'dan Noa Lang'ın sakatlığı sonrası soruşturma

