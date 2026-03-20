Beşiktaş'ta Orkun Kökçü fırtınası!

Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Orkun Kökçü, ligin ikinci yarısına damgasını vurmaya devam ediyor.
Geldiği ilk günlerde eleştirilerin hedefinde bulunan milli futbolcu, ara dönemde takımla birlikte daha iyi çalışarak formuna kavuştu. Kasımpaşa karşısında da galibiyetin mimarı oldu.
GECENİN YILDIZI OLDU
İlk olarak 11'de perdeyi arayan Hyeon-Gyu Oh harika bir orta yapan Orkun, ilk yarının son anlarında ise fileleri havalandırdı. Murillo'nun ortasına gelişine vurarak kalecinin üzerinden topu aşırtarak filelere gönderen 25 yaşındaki futbolcu gecenin yıldızı oldu.
SON 9 MAÇIN 8'İNDE TABELA KATKISI
Takımının attığı iki golde de doğrudan pay sahibi olan Orkun, Süper Lig'deki son 9 maçın 8'inde tabela katkısı yarattı. Bu sürede gol sevinci yaşayan Orkun Kökçü, 6 da asist yaparak toplamda 11 kez skorun değişmesini sağladı. Orkun sadece G.Saray derbisini boş geçti.
