20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü fırtınası!

Kasımpaşa karşısında 1 gol-1 asistle takımına galibiyeti getiren Orkun Kökçü, oynadığı son 9 lig maçında toplamda 11 skor katkısına ulaştı.

20 Mart 2026 11:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Orkun Kökçü, ligin ikinci yarısına damgasını vurmaya devam ediyor.

Geldiği ilk günlerde eleştirilerin hedefinde bulunan milli futbolcu, ara dönemde takımla birlikte daha iyi çalışarak formuna kavuştu. Kasımpaşa karşısında da galibiyetin mimarı oldu.

GECENİN YILDIZI OLDU

İlk olarak 11'de perdeyi arayan Hyeon-Gyu Oh harika bir orta yapan Orkun, ilk yarının son anlarında ise fileleri havalandırdı. Murillo'nun ortasına gelişine vurarak kalecinin üzerinden topu aşırtarak filelere gönderen 25 yaşındaki futbolcu gecenin yıldızı oldu.

SON 9 MAÇIN 8'İNDE TABELA KATKISI

Takımının attığı iki golde de doğrudan pay sahibi olan Orkun, Süper Lig'deki son 9 maçın 8'inde tabela katkısı yarattı. Bu sürede gol sevinci yaşayan Orkun Kökçü, 6 da asist yaparak toplamda 11 kez skorun değişmesini sağladı. Orkun sadece G.Saray derbisini boş geçti. 

 

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
